Из украинского плена освобожден еще один житель Пермского края

Эдуард Тюмин. Фото: КомиссарЪ/Телеграм

Вторая радостная весть за последние дни! Еще один военнослужащий из Пермского края освобожден из украинского плена – житель Губахи Эдуард Тюмин.

- Это второй наш парнишка в чьей судьбе моя редакция приняла участие, - написал в телеграм-канале «КомиссарЪ» пермский журналист Василий Кучумов. - Только что переговорил с его мамой по телефону, у самого ком в горле от таких самых искренних маминых слез счастья.

Эдуарду 21 год, он уже ефрейтор, связист. Попал в плен в октябре, находился в Харькове.

- Как вы понимаете, губернатор держал на контроле этот вопрос, - подчеркнул Кучумов. - Мама Эдуарда просила передать благодарность Дмитрию Махонину, что помог в беде. Также от семьи Тюминых и от редакции благодарю Уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову, омбудсмена Пермского края Игоря Сапко, который до вступления в должность встретился со мной и включился в процесс по поручению губернатора Дмитрия Махонина, спасибо товарищам из Минобороны.

Работа по возвращению домой из украинского плена, а также поиски пропавших без вести уроженцев Пермского края ведется в регионе даже не ежедневно - ежечасно. В ней принимает участие много людей, от чиновников из высшего аппарата власти до простых граждан. И она, хоть и не так часто, как хотелось бы, но приносит положительные результаты.

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