Ледяные дожди обойдут Пермь стороной

Снег в Перми будет идти весь день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В южные районы Пермского края пришел циклон, центр которого перемещается с востока Черноземья на Южный Урал. Именно он принес с собой в Поволжье и центральные районы России переохлажденные и ледяные дожди, а также очень сильный гололед – до 20 мм, который оценивается как опасное явление. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

К счастью, Пермский край ледяные дожди и страшный гололед миновали: осадки у нас прогнозируются только в виде снега. Причем большая их часть – на юге региона. Так, на 8 часов вечера 23 ноября в Чайковском выпало до 4 мм снега. Он также сыпал ночью и продолжится в течение всего дня. Ожидается, что высота снежного покрова здесь увеличится из-за снегопада на 10-12 мм. На севере края осадков не ожидается и начнется похолодание, в ночь с четверга на пятницу до -20.

Что в Перми: город находится на северной границе зоны осадков, поэтому прогнозы относительно неблагоприятных явлений до сих пор не определены. Может выпасть от 1-2 до 5-7 мм. При этом гололед на городских улицах уже дает о себе знать – на 8 утра в городе было зафиксировано сразу пять аварий в разных районах.

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