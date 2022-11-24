Всем семьям мобилизованных прикамцев выплатили по 15 тысяч рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На сегодняшний день в Пермском крае всем семьям мобилизованных, которые направили заявления, выплатили по 15 тысяч рублей. Об этом во время заседания краевого правительства сообщил министр социального развития Прикамья Павел Фокин.

Напомним, что в регионе по 15 тысяч рублей выплачивают несовершеннолетним детям мобилизованных, а также детям до 23 лет, которые учатся очно в вузах и средних профессиональных учебных заведениях.

Единовременные выплаты на общую сумму в 56 млн рублей получили 3 730 детей. «По всем заявлениям, которые к нам поступили, выплаты произведены. Есть технические шероховатости с банками, это индивидуально отрабатываем», — заявил Павел Фокин.

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