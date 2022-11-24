В Перми завершился монтаж главной новогодней ели на эспланаде

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В центре Перми установили главную новогоднюю ель города. Об этом сообщили в Пермской дирекции социокультурных проектов.
На эспланаде установили 30-метровую ель, а также полностью смонтировали и распушили искусственную хвою. Следующий этап работ — оформление. Будут установлены гирлянда и яркий светодиодный купол.Огни праздничного дерева зажгут в декабре. В этом году обещают, что на ели появятся новые украшения.
Кроме того, на эспланаде началась подготовка к возведению главного ледового городка, посвященного 300-летию краевой столицы. Таким образом будет дан старт юбилейным мероприятиям.
Объекты ледового городка будут посвящены Екатерине Великой, первому пермскому губернатору Василию Татищеву и другим важным историческим личностям и событиям. Тематические ледовые локации, также посвященные 300-летию Перми, появятся во всех районах города.
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