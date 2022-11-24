На фасад дома в центре Перми возвращается портрет шансонье Сергея Наговицына

Фото из официальной группы Сергея Наговицына "ВКонтакте"

В Перми на фасад дома по улице Крисанова, 17 возвращают портрет музыканта Сергея Наговицына. Работы по восстановлению граффити уже ведутся.

Напомним, что портрет пермского шансонье Сергея Наговицына в центре города появился осенью 2019 года в честь 20-й годовщины его смерти. В сентябре этого года портрет исчез с фасада дома, так как в ходе капремонта демонтировали плитку, на которую было нанесено изображение.

Ранее сообщалось, что портрет точно будет восстановлен, поскольку он утвержден Министерством культуры края и Департаментом градостроительства и архитектуры.

За подробностями о работах по восстановлению граффити мы обратились в УК, обслуживающую дом, где вновь появится портрет музыканта.

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