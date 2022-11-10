Портрет музыканта Сергея Наговицына в Перми могут восстановить весной 2023 года

Фото из официальной группы Сергея Наговицына "ВКонтакте"
В Перми портрет пермского шансонье Сергея Наговицына могут восстановить весной следующего года. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на вдову музыканта Инну Наговицыну.
По ее словам, граффити будет восстановлено в любом случае, поскольку оно уже утверждено Министерством культуры края и Департаментом градостроительства и архитектуры.
Напомним, что портрет Сергея Наговицына в центре Перми на фасаде дома по улице Крисанова, 17 появилось осенью 2019 года в честь 20-й годовщины его смерти. В сентябре этого года портрет исчез, поскольку в ходе капремонта дома демонтировали плитку, на которую было нанесено изображение.
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