Житель Пермского края провалился под лед на снегоходе

Фото: kasli-gazeta.ru

Сегодня во втором часу дня на реке Каме, что протекает рядом с поселком Рейд (Осинский городской округ), спасали мужчину. Нет, он не рыбачил и не гулял вдоль берега, любуясь видами. Ему просто захотелось погонять с ветерком на любимом снегоходе. А где это лучше всего делать? Конечно, на льду, решил экстремал. И смело выехал на ледяное зеркало, в надежде накрутить там кульбитов. Вот только река ему такой наглости не простила: в какой-то момент лед под тяжестью техники треснул, и она вместе с водителем оказалась в воде. Вот тут-то и пришло вразумление!

Незадачливого экстремала вызволяли из речного плена семь сотрудников Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в том числе двое спасателей. К счастью, для него и снегохода все завершилось благополучно.

Сотрудники краевого МЧС в очередной раз напоминают, что определить прочность льда можно по цвету: голубого цвета – прочный; белого – прочность в 2 раза меньше; серый, матово-белый или с желтым оттенком – опасен. Кроме того, не стоит забывать, что самый хрупкий лед в местах быстрого течения и там, где растут кусты, деревья, камыши.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного, вызов бесплатный. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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