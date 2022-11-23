Пермяк заблудился во время прогулки вдоль берега Камы

Фото: pikabu.ru

Прогулка вдоль берега реки чуть не закончилась для молодого пермяка обморожением и ночевкой в лесу. Хотя начиналось все довольно оптимистично: «Решил совершить прогулку вдоль берега Камы, от сквера на Торговой улице до микрорайона «Новый Крым». Вышел ориентировочно в 14.40 и по предварительному расчету должен был добраться до места назначения за 3,5 часа».

Вторая половина пути преподнесла путешественнику массу сюрпризов: дорога оказалась не настолько хорошей, как ожидалось (снега выпало мало), поэтому пришлось идти медленнее. Как итог – не успел до наступления темноты добраться до конечной точки. Но это еще было полбеды! Бедой стала речушка в районе СНТ «Спутник-2», которую отважный путник не решился форсировать в семь часов вечера.

- В этот момент я понял, что в темноте не найду подходящую тропу для выхода на дорогу. Мобильный телефон был почти разряжен, так как все это время я записывал свое передвижение. Куртка была сырой от пота, и я начал быстро замерзать. К этому моменту моя прогулка уже длилась 4 часа. Обратно я в лучшем случае дошел бы за 5 часов - из-за усталости. При этом отдыхать в пути было негде, как и согреться, - рассказал пермяк о своих злоключениях в паблике МКУ «Пермская городская служба спасения» (ВКонтакте).

Не решившись идти обратно тем же путем, что пришел, – местные тропы проходили через множество озер, а, возможно, и болот, - он позвонил в службу спасения. Сотрудники экстренной службы запросили его ориентиры и гео-координаты. И спустя короткое время приехали за парнем, сопроводив его до ближайшей автобусной остановки, откуда он благополучно добрался до дома.

- Благодаря помощи бригады №10 (группа Баландина Е.В.) я избежал обморожения, которое, опасаюсь, могло начаться через полчаса-час после попадания в тупик, - признался горе-путешественник, а потом искренне поблагодарил своих спасателей: - Выражаю благодарность сотрудникам Пермской Городской Службы Спасения за оперативную помощь и профессионализм.

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