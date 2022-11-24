В Пермский край вернется военнослужащий, попавший в плен во время спецоперации на Украине

Возвращение российских пленных бойцов на родину. Фото: saraliev/Телеграм

Новоиспеченный омбудсмен Игорь Сапко продолжил работу Павла Микова по возвращению из плена пермских военнослужащих. Напомним, работа с обращениями мобилизованных граждан и добровольцев сегодня в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае «самая большая, самая острая и самая актуальная».

С сентября в ведомство обращаются родные бойцов, попавших в плен или пропавших без вести. Благодаря активной работе контактной группы между Россией и Украиной, которую возглавляет федеральный уполномоченный по права человека Татьяна Москалькова, удалось вернуть из плена домой, в Пермский край, пятерых военнослужащих. Все они молодые – до 25 лет, рассказал «Комсомолке» Павел Миков. По данным на 16 ноября, еще два пермяка оставались в плену. Работа по ним велась ежедневно и ежечасно.

Как сообщает «Коммерсант Прикамье», на заседании краевого парламента Игорь Сапко проинформировал народных избранников, что благодаря активной поддержке губернатора еще один боец вернется домой, в Пермский край.

Напомним, 23 ноября в результате обмена пленными в Россию вернулись 35 военнослужащих. Об этом сообщили Минобороны РФ и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

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