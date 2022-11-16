Омбудсмен Пермского края помог пятерым военнослужащим вернуться домой из украинского плена

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Работа с обращениями мобилизованных граждан и добровольцев сегодня в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае «самая большая, самая острая и самая актуальная».

– Самые серьезные обращения – оказать помощь в возвращении пермяков из плена и в поиске пропавших без вести. С сентября к нам обращаются родные этих бойцов. Благодаря активной работе контактной группы между Россией и Украиной, которую возглавляет федеральный уполномоченный по права человека Татьяна Москалькова, удалось вернуть из плена домой, в Пермский край, пятерых военнослужащих. Все они молодые – до 25 лет, – рассказал «Комсомолке» Павел Миков. – Еще два пермяка остаются в плену. Мы ежедневно, ежечасно находимся на связи с контактной группой, уточняем, когда наши бойцы будут включены в списки. Также общаемся с родными этих ребят, поддерживаем в первую очередь морально, чтобы их вера, их надежда на благополучное разрешение дела не угасла. При этом хочу отметить, что мы не знаем, сколько всего пермских военных находится в украинском плену. Эти цифры нам неизвестны. Я говорю о семи бойцах, чьи родные обратились к нам за помощью для их возвращения.

Всего в адрес уполномоченного по правам человека в Пермском крае с сентября поступило восемь обращений. И если судьба семерых известна, то по восьмому все неоднозначно.

– Работа по этому бойцу продвигается очень сложно. По словам его родных, которые опираются на слова сослуживцев военнослужащего: он был в машине, куда прямой наводкой попал снаряд. Министерство обороны РФ на наши запросы официально факт гибели не подтверждает, в то же время его и пропавшим без вести не признают. И эта неизвестность – самое сложное в данной ситуации. Но мы продолжаем работу по всем направлениям, чтобы поставить точку в этом деле, чтобы семья знала, что произошло с их сыном. Чтобы в случае его гибели, родные смогли получить все положенные выплаты.

– А сколько лет пропавшему бойцу?

– Он тоже молодой, до 25.

– Что рассказывали ребята, вернувшись из плена?

– Есть вещи, о которых сегодня нельзя говорить, поэтому официально я ничего на этот вопрос ответить не могу.

– Когда вы сообщаете родным, что их сын-муж скоро вернется домой?

– Когда получаем информацию, что он включен в обменный список. Информацией с аппаратом федерального уполномоченного мы обмениваемся очень быстро. В том числе, еще раз повторюсь, чтобы поддерживать родных военнослужащих, которые живут в ожидании каждый день.

– Как к вам можно обратиться за помощью? Позвонить или лучше написать?

– Чаще всего родители приходят со своим горем лично. Мы их выслушиваем, разговариваем и сразу начинаем работать с российской контактной группой.

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