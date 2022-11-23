В автосервисе Перми произошел крупный пожар в 800 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми загорелся автосервис по улице Леонова. Сообщение о пожаре поступило 23 ноября в 07:41. Об этом «КП-Пермь» рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

К месту ЧП выехали 46 человек личного состава и 12 единиц техники. По предварительной информации, площадь пожара составила 800 метров квадратных. Возгорание локализовали в 08:48. Пострадавших и погибших нет.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать требования безопасности при обращении с огнем. В случае обнаружения пожара нужно звонить на «01» или «101» для мобильных телефонов.

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