В Пермском крае вспыхнул дом культуры

Фото: Сергей ГАПОН

В поселке Вишерогорск Красновишерского городского округа произошел пожар в доме культуры. Об этом «КП-Пермь» рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о загорании поступило 21 ноября в 10:25. По прибытии к месту происшествия выяснилось, что горит кровля Вишерогорского сельского дома культуры, расположенного по улице Пионерской.

В тушении принимали участие 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Огонь охватил площадь в 390 квадратных метров. Пожар был локализован в 10:55.

Во время ЧП людей в доме культуры не было. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства и причины устанавливаются.

Сотрудники МЧС напоминают, что при обращении с огнем нужно соблюдать требования безопасности. В случае обнаружения пожара необходимо звонить на «01» или «101» с мобильного телефона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Огонь охватил девятиэтажку в Краснокамске (подробнее...)