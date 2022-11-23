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НовостиОбщество23 ноября 2022 3:52

С 12 декабря отменяются «Ласточки» между Пермью и Екатеринбургом

Они появились три года назад
Лела Минадзе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 декабря «Ласточки» перестанут ездить по маршруту Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Прикамья.

Решение об отмене приняла Федеральная пассажирская компания (ФПК). При этом региональные власти считают, что жители заинтересованы в продолжении работы «Ласточки» на маршруте. В вязи с этим в ФПК направили запрос с просьбой объяснить причину закрытия.

Скоростные электропоезда «Ласточка» связывали Пермь и Екатеринбург с 2019 года. В пандемию коронавируса их работу временно приостанавливали, но восстановили в декабре 2020 года.

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