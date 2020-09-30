Электрички в Прикамье переходят на зимнее расписание

Мы теперь будем ходить по-новому. Фото: Василий Вахрин

Дачники и садоводы больше не увидят до весны в расписании пермских электричек некоторых маршрутов - они переходят на зимнее расписание.

Также с 1 октября изменится время отправления и прибытия некоторых электропоездов. Это касается и новых рейсов скоростных «Ласточек» до Краснокамска.

Так, с 28 сентября перестали курсировать электропоезда №6163/6164 Чусовская - Губаха, №6294/6293 Пермь I - Дивья и №7106 Оверята - Пермь II. До этого отменили еще 6 дачных электричек. С 4 октября в расписании появится электропоезд №7194/7193 Пермь II - Кунгур, он будет ходить по пятницам и воскресеньям.

Словом, иметь под рукой новое расписание электричек будет нелишним.

СО СТАНЦИИ ПЕРМЬ II

Западное направление

Со станции Пермь II. Западное направление.

Восточное направление

Со станции Пермь II. Восточное направление.

НА СТАНЦИЮ ПЕРМЬ II