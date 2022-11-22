Глава Перми Алексей Демкин назвал новую дату прямого эфира

Фото: gorodperm.ru

Мэр Перми Алексей Демкин сообщил, когда будет проведен прямой эфир во «ВКонтакте» с жителями города.

«Как и обещал, озвучиваю новую дату прямого эфира. Приглашаю обсудить актуальные темы 24 ноября в 18:00. Отвечу и на вопросы, которые вы поднимали под предыдущим анонсом», — отметил глава Перми.

Напомним, что изначально прямой эфир был запланирован на 17 ноября, однако его отменили. Причиной этого стало «изменение рабочего графика». Алексей Демкин пообещал, что вопросы, которые жители задавали в комментариях, не будут оставлены без ответа.

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