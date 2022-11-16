Мэр Перми Алексей Демкин отменил прямой эфир 17 ноября

Фот: gorodperm.ru

Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что прямой эфир, который должен был пройти 17 ноября на его странице во «ВКонтакте», отменяется. Причиной этого стало «изменение рабочего графика».

«Прямой эфир, который анонсировался на 17 ноября, переносится. О новой дате сообщу дополнительно», — заявил мэр города.

Также Алексей Демкин отметил, что вопросы, которые жители задавали в комментариях, не будут оставлены без ответа.

Ранее мы рассказывали, что Алексей Демкин вошел в тройку глав муниципалитетов Приволжского федерального округа по количеству упоминаний в СМИ.

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