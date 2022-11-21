В Прикамье полностью заасфальтирован новый мост через Чусовую

Фото: правительство Пермского края

В Пермском крае на строящемся мосту через Чусовую уложили асфальт. Сделали это на участке протяженностью 1,5 км и в два слоя толщиной 11 сантиметров. Об этом сообщили в региональном правительстве.

При асфальтировании использовались смеси с повышенной устойчивостью к погодно-климатическим условиям и воздействиям нагрузки автотранспортных средств. Также покрытие имеет шумопоглощающий эффект.

«Реконструкция старого моста и строительство нового позволит ликвидировать заторы на переправе через Чусовую и улучшить транспортное сообщение Перми с северными территориями Прикамья. Кроме того, объект станет частью магистрального коридора Москва – Казань – Пермь – Ханты-Мансийск – Сургут – Томск», — отметил глава региона Дмитрий Махонин.

На новом мосту нужно еще выполнить монтаж деформационных швов на опорах № 1, 5 и 14, установить ограждения, уложить тротуар и дорожную одежду на сопряжении подхода автодороги к мосту с правого берега. Движение там намерены открыть во второй половине декабря 2022 года.

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