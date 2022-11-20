В Пермском крае пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В воскресенье, 20 ноября, в 16.56 в пожарную часть города Краснокамска поступило сообщение о возгорании в девятиэтажке по улице Орджоникидзе. Когда огнеборцы приехали на место ЧП, увидели, что горит квартира на втором этаже. К этому времени из дома эвакуировались 80 человек, но хозяйка горящей квартиры оказалась в огненной ловушке. Спасатели попали в квартиру, нашли там женщину, надели на нее средство газодымозащиты и вывели на улицу.

Буквально через 25 минут пожар удалось потушить. На вызов реагировали 5 единиц техники и 20 человек личного состава от МЧС. Благодаря слаженным действиям огнеборцев ни погибших, ни пострадавших на пожаре нет. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о соблюдении требований пожарной безопасности.

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