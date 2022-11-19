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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 15:14

В Перми днем 19 ноября многокилометровые пробки сковали центр города

Причиной мощнейшего затора стали сразу два ДТП на Коммунальном мосту
Источник:kp.ru
Коммунальный мост в Перми.

Коммунальный мост в Перми.

Фото: Павел Шатров

В субботний час пик, днем 19 ноября 2022 года, автомобили и общественный транспорт встали в многокилометровых пробках, начинавшихся на подъездах к Коммунальному мосту с обеих сторон. Причиной мощнейшего затора стали два ДТП, случившиеся практически в одно время.

По словам очевидцев, в одном случае столкнулись два автомобиля, в другом – сразу три.

По сообщению сайта «Рифей.ру», заторы наблюдались на улицах Спешилова, Борцов Революции, Луначарского, Пушкина, Екатерининской, Ленина, Революции и Монастырская. Также движение затруднено по Комсомольскому проспекту.

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