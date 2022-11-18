В Перми загорелся строящийся дом

Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В Перми 18 ноября в 11:11 пожрано-спасательные подразделения выехали к месту ЧП. Горел строящийся дом в Дзержинском районе по улице Фридриха Энгельса. Об этом «КП-Пермь» рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В тушении принимали участие 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Пожар был локализирован в 11:22. Предварительная площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Сейчас по факту произошедшего проводятся проверки. Причины и обстоятельства уточняются.

В МЧС напоминают, что в случае обнаружения пожара нужно немедленно звонить на «01» или «101» для мобильных телефонов.

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