В Перми вспыхнул недостроенный частный дом

Фото: ВКонтакте/ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | Пермь

В Перми 17 ноября в 15:38 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на шоссе Космонавтов, 264. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

К месту происшествия приехали 10 человек личного состава и 2 единицы техники. По прибытии пожарных выяснилось, что загорелась кровля строящегося частного дома. Пожар ликвидировали к 15:52. Огонь охватил площадь в 40 метров квадратных.

Погибших и пострадавших нет. Сейчас по факту лучившегося проходят проверки. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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