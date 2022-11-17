В Перми вспыхнул недостроенный частный дом

Фото: ВКонтакте/ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | Пермь
В Перми 17 ноября в 15:38 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на шоссе Космонавтов, 264. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
К месту происшествия приехали 10 человек личного состава и 2 единицы техники. По прибытии пожарных выяснилось, что загорелась кровля строящегося частного дома. Пожар ликвидировали к 15:52. Огонь охватил площадь в 40 метров квадратных.
Погибших и пострадавших нет. Сейчас по факту лучившегося проходят проверки. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
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