Пяти кинокомпаниям компенсируют затраты на съемки фильмов из бюджета Пермского края

Ивана Семенова играет 10-летний Роман Погорелов из Москвы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство культуры Пермского края выявило победителей на получение субсидии. Рибейт получат пять кинокомпаний, которые в 2022 году сняли фильмы на территории Прикамья. Общая сумма составит более 34 млн рублей.

Напомним, рибейт - возмещение из бюджета региона части затрат, которые производители кинофильмов понесли во время киносъемок на его территории. В Пермском крае она может составлять до 50% от суммы документально подтвержденных расходов – это максимальный размер в России. Для помощи кинокомпаниям в регионе создан «Центр развития кинопроизводства» (Пермская кинокомиссия).

Уточним, в этом году расходы на киносъемки превысили 70 млн рублей. Дороже всего обошлось приобретение исключительных прав у пермяков на музыку и сценарии, услуг по декорационно-техническому оформлению. Также влетела в копеечку аренда транспорта, помещений, операторской и осветительной техники.

По результатам рассмотрения заявок субсидию в размере более 7,9 млн руб. получит кинокомпания «Форест-фильм» за драму «Фрау». Сказочный блокбастер «По щучьему велению» от режиссера Александра Войтинского (кинокомпания «СТВ») – свыше 1,6 млн руб; «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2» (режиссер Антон Богданов, кинокомпания «Проспект Мира») - более 19,2 млн; «Она танцует» (дебютная работа режиссера Оксаны Дегтяревой, кинокомпания «Интерфест») – более 4,3 млн; «Чувства Анны» (режиссер Анна Меликян, кинокомпания «Трумен Пикчерз») - 1,8 млн руб.

Отметим, в качестве актеров массовки и специалистов в съемках кинокартин приняли участие более 1,1 тыс. жителей края. Более тысячи человек приняли участие в массовой сцене фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2», которая состоялась в июле этого года на пермской эспланаде.

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