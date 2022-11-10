Глава Перми вновь вошел в тройку медийно активных мэров ПФО

Алексей Дёмкин. Фото: gorodperm.ru

Компания «Медиалогия» составила рейтинг глав муниципалитетов Приволжского федерального округа за октябрь по количеству упоминаний в СМИ. Мэр Перми занял третье место.

Результаты по сравнению с сентябрем не изменились. Лидерами остались главы Нижнего Новгорода, Казани и Перми. В октябре в СМИ сообщалось, что Алексей Демкин анонсировал открытие круглосуточных групп для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий и выступил на открытии форума «Пермь - город один на миллион».

Кроме того, глава Перми участвовал в международном форуме «Города настоящего и будущего» в Тюмени. Также в он проверял ход ремонта скверов в Индустриальном районе и стройку первого в районе муниципального дома.

В медиарейтинг вошли главы главы столиц и главы администраций столиц субъектов ПФО. Рейтинг был составлен на основе более 79 тысяч источников, в частности ТВ, радио, газет, информационных агентств и интернет-СМИ.

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