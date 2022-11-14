Специалисты «Геострой-Буммаш» из Перми расскажут коллегам о нестандартном оборудовании

Фото: pulpfor.ru

15 ноября в городе на Неве откроется трехдневная выставка PulpFor. Более 90 участников из регионов России и дружественных стран представят технологии для развития целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг для оптимального замещения ушедших с российского рынка западных компаний.

Среди производителей оборудования и услуг будут представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Нижегородской, Тамбовской, Самарской, Брянской, Воронежской областей, Красноярского и Пермского края, Республик Татарстан, Карелия и Марий Эл.

Исторически, большая часть оборудования для ЦБК производилась западными компаниями, поэтому в этой отрасли, как никогда, требуется импортозамещение. В том числе для поддержки экономики и товарного предложения.

А изделия и технологии, представленные на выставке, уникальны. Так, компания из Брянска «Режущий инструмент» продемонстрирует ножи и лезвия, предназначенные для производств санитарно-гигиенической продукции, бумаги и картона.

Пермский Геострой-Буммаш, динамично развивающаяся компания с перспективными проектами по развитию бумагоделательной и деревообрабатывающей отрасли, представит партнерам спектр своих услуг, куда входят монтажные и строительные работы, геодезическое сопровождение, установка БДМ и КДМ любой сложности, обслуживание оборудования ЦБП, монтаж систем гидравлики, пневматики, смазки, а также их ремонт. Кроме того, компания обеспечивает разработку нестандартного оборудования, инновационных продуктов, модернизацию существующего оборудования и создание его аналогов.

Тамбовское АО «Пигмент» - российский производитель химической продукции, известной на рынке под торговым знаком КРАТА®. Единственное предприятие в России и СНГ производит органические пигменты, оптические отбеливатели, сульфаминовую кислоту. АО «Пигмент» присвоен статус «Партнер национальных проектов России».

Канский машиностроительный завод «Сегмент» из Красноярского края специализируется на выпуске оборудования и запасных частей для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Завод поставляет продукцию для большинства предприятий ЦБП России и стран СНГ.

В выставке примут участие и зарубежные компании. Среди них АКВАР-СИСТЕМ (Беларусь) и Ningbo Group (Китай).

Одной из самых интересных и животрепещущих тем для обсуждения в рамках деловой программы станет вопрос «развития ЦБП России в условиях продолжающихся санкций». На форуме приглашенные спикеры обсудят дорожную карту ЦБП-2023, а также вопросы импортозамещения, экспортного потенциала отрасли, технологической эффективности ЦБП, экологии, переподготовки кадров и работы индустрии в системе экономики замкнутого цикла.

Уточним, целлюлозно-бумажная промышленность является важнейшей отраслью лесного комплекса России. На сегодняшний день насчитывается порядка 180 предприятий, 20 из которых производят около 85% всей продукции отрасли. По объемам производства целлюлозы мы занимаем 8 место в мире (около 8,8 млн. тонн).

Отметим, в 2022 году выставка PulpFor отмечает тридцатилетие. Все эти годы проект идет рука об руку с профессионалами целлюлозно-бумажной промышленности и лесопромышленного комплекса.