В Перми сменился управляющий магазинами «Лента»

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Сменился руководитель ООО «Большая семьЯ», которое управляет гипермаркетом «Лента» в ТРК «Семья» и другими магазинами ритейлера. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

С 11 ноября директором компании стал Роман Волчков. На должности он сменил Ирину Шестакову, занимающую этот пост с декабря 2021 года. Также Роман Волчков возглавил дивизион «Урал» сети «Лента».

Напомним, что «Лента» завершила сделку по приобретению сети «Семья» в августе 2021 года. Компания также приступила к ребрендингу и теперь меняет вывески. До конца ноября магазины «Семья» в ТРК «Семья», ТРК «Столица» и универсаме по улице Борчанинова, 13 станут «Гипер Лентой». Вывески остальных торговых точек «Семьи» будут менять поэтапно.

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