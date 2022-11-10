В Перми «Лента» запустила ребрендинг гипермаркетов «Семья»

Фото: «Лента»

«Лента» приступила к ребрендинг гипермаркетов «Семья». В Перми до конца ноября в ТРК «Семья», ТРК «Столица» и универсаме по улице Борчанинова, 13 обновят вывески. «Семья» там станет «Кипер Лентой». Такие же изменения ждут магазин по улице Мира, 82 в Березниках.

Вывески остальных торговых точек «Семьи» планируется менять поэтапно. Напомним, что «Лента» завершила сделку по приобретению сети «Семья» в августе 2021 года. Компания расширила в гипермаркетах ассортимент товаров, а также запустила программу лояльности «Ленты».

Федеральный ритейлер «Лента» приобрел все 74 магазина «Семья» в Пермском крае за 2,45 млрд рублей.

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