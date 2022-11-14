Глава минтербеза Пермского края вышел на работу

Фото: permkrai.ru

Глава министерства территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов вышел на работу после прохождения медицинского обследования в госпитале. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он вернулся к выполнению обязанностей 14 ноября.

Напомним, что 17 октября Виктора Батмазова госпитализировали. Он проходил плановое медицинское обследование в рамках диспансеризации в госпитале. До его возвращения к работе обязанности министра исполнял первый заместитель Альберт Марданов.

С объявлением частичной мобилизации Виктор Батмазов ездил в учебные военные центры в Свердловскую и Тюменскую области, где встречался с мобилизованными жителями Прикамья для решения насущных проблем.

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