17 октября главу минтербеза Пермского края госпитализировали в больницу

Фото: minter.permkrai.ru

Главу министерства территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова госпитализировали вчера, 17 октября.

- Виктор Александрович проходит плановое медицинское обследование в рамках диспансеризации в госпитале, чувствует себя удовлетворительно, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства. – Мы надеемся, что Виктор Александрович скоро вернется к работе. До до тех пор обязанности министра будет исполнять первый заместитель Альберт Наилевич Марданов.

Диагноз, с которым госпитализировали министра тербезопасности, не уточняется.

Отметим, с объявлением в России частичной мобилизации глава ведомства вел активную деятельность. В том числе выезжал в учебные военные центры в Свердловскую и Тюменскую области, куда отправляли пермских резервистов, встречался с ними для решения насущных проблем.

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