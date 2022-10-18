17 октября главу минтербеза Пермского края госпитализировали в больницу

Фото: minter.permkrai.ru
Главу министерства территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова госпитализировали вчера, 17 октября.
- Виктор Александрович проходит плановое медицинское обследование в рамках диспансеризации в госпитале, чувствует себя удовлетворительно, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства. – Мы надеемся, что Виктор Александрович скоро вернется к работе. До до тех пор обязанности министра будет исполнять первый заместитель Альберт Наилевич Марданов.
Диагноз, с которым госпитализировали министра тербезопасности, не уточняется.
Отметим, с объявлением в России частичной мобилизации глава ведомства вел активную деятельность. В том числе выезжал в учебные военные центры в Свердловскую и Тюменскую области, куда отправляли пермских резервистов, встречался с ними для решения насущных проблем.
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