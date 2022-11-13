Картина Евгения Широкова.

В Историческом парке (Монастырская, 2, Речной вокзал) 15 ноября откроется выставка «Как Беринг в Осе зиму ожидал и куда путь держал» (0+), посвященная 340-летию капитан-командора Витуса Беринга.

В 1733 году императрица Анна Иоанновна подписала указ об организации Второй Камчатской экспедиции, которая должна была пересечь Сибирь, добраться до Камчатки, а оттуда - к Северной Америке, чтобы исследовать ее побережье. Возглавить ее поручили Витусу Берингу.

За десять лет экспедицией была обследована вся Сибирь, от Урала до Тихого океана, и арктическое побережье России - от устья Северной Двины до устья Анадыря на Чукотке. Открыт пролив между Азией и Америкой.

Ну, а первым пунктом на сухопутном пути Второй Камчатской экспедиции стала Оса на Каме. В 1733 году участники прожили там полтора месяца в ожидании зимы, чтобы с речных судов пересесть на сани и продолжить путь.

Этому периоду экспедиции и посвящена выставка.

- Центральный экспонат выставки «Как Беринг в Осе зиму ожидал и куда путь держал» - уменьшенный макет Осинской крепости: ров, тын, частокол, башни, застройка внутри крепости и за ее пределами,- рассказали в Историческом парке. - Особый интерес представляют миниатюрные фигуры основных участников экспедиции и жителей острога. Каждая фигурка размером 17 миллиметров сделана вручную.

На выставке также представлена копия пушки XVIII века, изготовленной для экспедиции Беринга и реконструкция элементов формы офицера.

Мультимедийные видеопроекции и дополненная реальность помогут посетителям погрузиться в атмосферу России XVIII века.

Выставка будет работать до 30 декабря.

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