Создание Сибирского тракта на месте дороги контрабандистов, первая встреча с японцами, разведка пути для будущей Транссибирской магистрали и организация почтовой службы в Сибири - все это было совершено во время Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга, помимо географических открытий.Но в школьных учебниках об этом говорится очень мало. Для тех, кто хочет узнать о великом мореплавателе что-то, кроме того, что в его честь назван Берингов пролив, создается проект «Великая Северная экспедиция», который стал самым длинным туристическим маршрутом в мире - 55 тысяч километров. Он проходит по пути Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга и включает в себя 111 городов в разных регионах России и мира.Начало проекту положено в Пермском крае. О нем «Комсомолке» рассказал его автор - издатель и путешественник Ильдар Маматов.300 САНЕЙ ДЛЯ ЭКСПЕДИЦИИВ 1733 году императрица Анна Иоанновна подписала указ об организации Второй Камчатской экспедиции. Возглавить ее поручили Витусу Берингу. Несколько отрядов должны были пересечь Сибирь, добраться до Камчатки, а оттуда - к Северной Америке, чтобы исследовать ее побережье.- Расходы на предприятие составляли по тем временам баснословную сумму - свыше 360 тысяч рублей,- рассказывает Ильдар Маматов. - Это самая дорогостоящая научно-исследовательская экспедиция в мире. На нее возлагали большие надежды. В путь отправлялись географы, историки, натуралисты, врачи, военные. Отряд Витуса Беринга и командора Алексея Чирикова должен был пересечь Сибирь и от Камчатки направиться к неизведанным берегам Северо-Западной Америки.Первым пунктом на сухопутном пути Второй Камчатской экспедиции стал небольшой город Оса на Каме. В 1733 году участники прожили там полтора месяца в ожидании зимы, чтобы с речных судов пересесть на сани и продолжить путь. Жители Осы изготовили для экспедиции300 саней - можете представить себе этот караван. Но пока Беринг ждал, когда замерзнет непролазная грязь и установится санный зимний путь, он получил сведения, позволившие ему кардинально изменить маршрут.В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ ПО ДОРОГЕ КОНТРАБАНДИСТОВВ XVIII веке основными путями в России оставались реки. Хорошие сухопутные дороги были редкостью. А уж на пути в Сибирь - и подавно. Вначале участники Второй Камчатской экспедиции собирались подняться от Перми по Каме до Соликамска, а оттуда ехать по Бабиновскому тракту, ведущему в Сибирь через Верхотурье.Это была основная государева дорога, по которой ездили на восток. На ней стояли таможенные посты, собиравшие налоги с проезжавших купцов, но зато она и охранялась солдатами. А путь, ведущий с южных земель, от Осы через Кунгур до Тобольска, который впоследствии назвали Сибирским трактом, предпочитали контрабандисты.- По той дороге купцы ездили из Казани в Ирбит, но на свой страх и риск, - говорит Ильдар Маматов. - Могли попасть на лихих людей, которые грабили на дорогах. Зато в казну платить не приходилось. Камчатская экспедиция по предложению Беринга и на основании Указа из Сената выбрала более экономичный путь не через Соликамск, а через Кунгур. В дальнейшем новый тракт и стали торить люди из экспедиции Беринга. Они прокладывали дорогу. Специальный отряд геодезистов замерял расстояния, отыскивал самые узкие места на реках, где можно построить мосты, наносил на карту фарватеры, берега и мели. На берегах выставляли навигационные знаки.Таким образом, экспедиция Беринга проложила путь и дальше - от Красноярска до Иркутска, где вообще не было дорог. Люди передвигались только по рекам и лесным тропкам. Так что можно утверждать, что Транссибирская магистраль пролегла по пути, который разведал Витус Беринг. Еще одной задачей, поставленной перед Берингом, было обустройство почтовой связи. Ведь он должен был регулярно посылать отчеты в Санкт-Петербург и получать указания, распоряжения. На участке от Улан-Удэ до Кяхты было построено 10 почтовых станций, так называемых ям.ВСТРЕЧА С ЯПОНЦАМИОтдельный отряд Камчатской экспедиции под руководством Мартына Шпанберга должен был изучить и нанести на карту Курильские острова, а потом плыть к берегам Японии. Экспедиция достигла успеха, но Шпанбергу так и не удалось доказать, что он был в Японии.- Люди из отряда Шпанберга стали одними из первых европейцев, побывавших в Японии,- рассказывает Ильдар Маматов. - В японских архивах был найден рисунок с изображением этой встречи.За десять лет Великой Северной экспедиции была обследована вся Сибирь, от Урала до Тихого океана, и арктическое побережье России - от устья Северной Двины до устья Анадыря на Чукотке. Открыт пролив между Азией и Америкой.В ноябре1741 года пакетбот «Св. Петр» под командованием Беринга пристал к острову, впоследствии названному именем Беринга. Но штормом был выброшен на берег. Зимой от болезней и цинги скончалась часть команды, в том числе и 60-летний Витус Беринг.Летом оставшиеся моряки сумели построить из обломков корабля небольшое судно, на котором добрались до Камчатки.Первый памятник Витусу Берингу был установлен в Петропавловске-Камчатском. Чугунная плита с надписью в основании памятника гласит: «Основателю Петропавловска в 1740 г. мореплавателю Витусу Берингу».ПО ПУТИ ВИТУСА БЕРИНГАПуть, который у экспедиции Беринга занял более десяти лет, сейчас можно преодолеть за считанные дни. Туроператоры уже начали предлагать туры для семей и небольших компаний. Но можно проехать и самостоятельно - по всему маршруту Камчатской экспедиции или по отдельным его участкам, или прогуляться по городам виртуально, пользуясь бесплатными аудиогидами (их можно скачать на сайте izi.travel).- В каждом из городов проекта мы создали пешеходные маршруты и снабжаем их аудиогидами, - рассказал Ильдар Маматов. - Каждый желающий прогуляться по маршруту Камчатской экспедиции может слушать аудиорассказы и проходить квесты. В квестах применяется GPS-навигация, поэтому для прохождения онлайн-игры необходимо обязательно находиться в одном из городов-участников.Маршруты пешеходных городских экскурсий «Камчатские экспедиции Беринга» проложены по Перми, Кунгуру, Соликамску и Осе. В этих городах можно познакомиться с историей именитых купцов Пермской губернии, посетить их особняки, узнать о «купеческой республике» и традиционных соляных промыслах.В следующем году появятся экскурсии по Суксуну и маршруту Пермь-Суксун. Водители, едущие по трассе Пермь-Екатеринбург, могут услышать «дорожные истории» о маршруте Великой Северной экспедиции Беринга по Сибирскому тракту.По пути экспедиции Витуса Беринга можно пройти и виртуально - от Санкт-Петербурга до острова Беринга. Создана даже онлайн-игра «Академический отряд Великой Северной экспедиции». А на телеканале «Звезда» при поддержке Русского географического общества начался цикл передач «По следам Витуса Беринга».