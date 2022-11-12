Расследование уголовных дел после убийства семьи с ребенком в Пермском крае взято на контроль в СК России

Супругов и их ребенка нашли с ножевыми ранениями. Фото: соцсети.

После убийства трех человек и обнаружения мертвым подозреваемого в городе Оса следователи возбудили несколько уголовных дел. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - об этом сообщает ведомство.

Напомним, жестокое преступление произошло 10 ноября. В одном из домов было найдено тело 30-летнего Николая с ножевыми ранениями, а во дворе дома свел счеты с жизнью 25-летний Влад.

Позднее в квартире, де жили Николай с семьей, были обнаружены тела его жены и 4-летнего сына. У следователей есть данные считать, что преступления совершил 25-летний Влад, а потом решил сам покончить с собой.

Уголовные дела возбуждены по статьям: «убийство», и «убийство двух лиц, малолетнего». Расследование продолжается.

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