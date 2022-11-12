Следователи возбудили уголовные дела после тройного убийства в Пермском крае

Женщина и ребенок были найдены мертвыми в квартире, а ее муж в другом доме.

Возбуждены несколько уголовных дел после жестокой расправы в городе Оса в Пермском крае. 10 ноября там были найдены мертвыми супруги их 4-летний сын и знакомый погибшего главы семейства.

Тела двух мужчин были обнаружены в доме по улице Советской. 30-летний Николай скончался от ножевых ранений, а 25-летний Влад свел счеты с жизнью. Позднее в квартире Николая, нашли погибшими его жену и 4-летнего сына, тоже с ножевыми ранениями.

- В ходе проведения следственных действий найдены доказательства, подтверждающие причастность к совершению особо тяжких преступлений 25-летнего мужчины, который свел счеты с жизнью, - сообщает СКР по Пермскому краю.

Возбуждены уголовные дела по статьям: «убийство», и «убийство двух лиц, малолетнего». Сейчас следователи по особо важным делам продолжают расследование, проводятся необходимые экспертизы, допрошены соседи и родственники погибших. Уголовное дело взял на особый контроль руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин.

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