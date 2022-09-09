С фасада дома в центре Перми убрали портрет Сергея Наговицина

Фото из официальной группы Сергея Наговицына "ВКонтакте"

Пермская управляющая компания «Ремоз» готовит подведомственные дома к капитальному ремонту. В их числе и тот, на котором с осени 2019 года был нарисован портрет известного пермского шансонье Сергея Наговицына. Изображение певца счистили с фасада в процессе подготовки в том числе в 300-летию Перми.

В администрации города по этому поводу поясняют следующее: фасад дома не имеет теплоизоляции и нуждается в обновлении. В ходе ремонта будет сделано утепление и устроен вентиляционный фасад. Вот только портрет на прежне место после обновления скорее всего уже не вернется.

Напомним, изображение шансонье появилось на доме № 17 по улице Крисанова благодаря инициативе вдовы певца Инны Наговицыной в честь 20-й годовщины его смерти. Деньги на воплощение проекта собрали поклонники музыканта. Дом же был выбран не случайно – когда-то Наговицын с семьей жили в соседнем доме, на фасаде которого, увы, не нашлось места под портрет.

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