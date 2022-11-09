В Перми утвердили проект развития территории под будущей сценой оперного театра

Фото: администрация Перми

Утвержден проект развития территории под будущим зданием Пермского театра оперы и балета. Соответствующий приказ опубликовн на сайте Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Согласно документу, новая сцена театра разместится на участке протяженностью 2,15 га за сквером имени Татищева, как и планировалось ранее. Будут выполнены работы по реконструкции электрической подстанции «Разгуляй», строительству объектов инженерной инфраструктуры, организации квартальных улиц.

Кроме того, проект предусматривает реконструкцию хозяйственного корпуса по улице Суксунской, 7. Это здание было построено в 1937 году и сейчас находится в аварийном состоянии.

Проект планировки планируется обсудить на публичных слушаниях.

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