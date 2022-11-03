В Перми раскупают билеты на «Щелкунчика» за 16 тысяч

Фото: Пермский театр оперы и балета

- Вы видели, сколько стоят билеты на «Лебединое озеро» и «Щелкунчик»? - позвонила в редакцию возмущенная пермячка Анна Геннадьевна. – Самый дешевый билет 4 тысячи! На двоих с ребенком как минимум 8 тысяч придется выложить. Мне даже не столько важно сводить ребенка в театр именно под Новый год, сколько вообще сводить. Но цены заоблачные!

Мы уже писали о том, что самые дешевые билеты – на балконы – на предновогодние спектакли «Щелкунчика» (6+) уже раскуплены. А те, что остались по карману далеко не каждому зрителю. На спектакль, который пройдет 31 декабря в 12 часов, они стоят от 4 до 12 тысяч рублей, а на 18 часов – от 6 до 16 тысяч. Но и их раскупают те зрители, для кого «Щелкунчик» в Новый год стал либо непременным символом праздника, либо показателем престижа.

Откуда же взялись такие цены? Мы попросили сотрудников Пермского театра оперы и балета прокомментировать ситуацию.

- Ценовая политика театра ориентирована на возможности покупки билетов для разных категорий зрителей, - ответили в пресс-службе театра. - Это относится и к премьерам, и к репертуарным спектаклям, включая «хиты».Например, самый дешевый билет на балет «Лебединое озеро» можно купить за 200 рублей, на балет «Щелкунчик» – за 500 рублей. Опыт большинства учреждений культуры и культурно-массовых событий показывает, что в первую очередь раскупают самые дешевые билеты.

Одна из коллег похвастала, что купила билеты на «Щелкунчика» еще в сентябре и по вполне приемлемой цене. Другая возмутилась: «Так что, мне о новогоднем спектакле летом задумываться?».

- Продажи билетов на события того или иного месяца открываются существенно раньше, чем в предыдущие годы. Об этом нас, в том числе, просили сами зрители, которые хотели бы заранее планировать свои выходы в театр, - объяснили в оперном. - Если раньше продажи декабря открывались в конце октября, то в этом старт продаж декабря был в середине сентября. При этом применяется динамическая система ценообразования: то есть чем ближе к дате события, тем дороже становятся оставшиеся билеты. В совокупности эти факторы привели к тому, что сейчас, в ноябре, наиболее дешевые билеты на популярные события действительно закончились.

Чтобы сэкономить при покупке билетов, в оперном театре посоветовали покупать их сразу после начала продаж. Узнать об этом можно на сайте театра или его страницах в социальных сетях.

Собственно говоря, дешевые билеты на новогодние спектакли закончились практически во всех театрах. Ну, кроме тех, на которые продажи еще начались. И выкупали их чуть ли не целыми залами: смотришь, билетов на спектакль еще полно, а через час – уже ни одного. Скорее всего, это крупные предприятия таким образом поощряли своих сотрудников: приобретали билеты в театре, а потом раздавали работникам или продавали за символическую плату.