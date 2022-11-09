Губернатор Пермского края прокомментировал назначение куратора центра помощи мобилизованным

Фото: Telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

Глава региона Дмитрий Махонин прокомментировал назначение куратором центра помощи мобилизованным в Прикамье Констнтина Строгого, экс-директора ГБУ «Государственное юридическое бюро Пермского края». Он уже приступил к своим обязанностям.

По словам губернатора, куратор выбран не случайно. «Константин Владимирович — офицер с боевым опытом, служил в «горячих точках», много лет работал в правоохранительных органах, грамотный юрист. Он уже наладил прямой контакт со всеми командирами учебных частей, где находятся наши земляки», — отметил Дмитрий Махонин.

Констнтин Строгий 9 ноября поедет в учебные центры Елани и Тюмени, где проверит, как идет боевое слаживание, и определит потребности мобилизованных.

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