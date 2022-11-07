В Пермском крае проблемами мобилизованных займется бывший директор юридического бюро

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Куратором единого центра помощи мобилизованным стал экс-директор ГБУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» Константин Строгий. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Центр помощи был создан в рамках общественной инициативы «Помощь здесь. Пермский край». Отмечается, что первыми поручениями Константину Строгому станут поездки в учебные центры Елани и Тюмени.

Кроме того, в Тюмени куратор должен будет разобраться в обстоятельствах задержания военной полицией известного в Перми капитана Михаила Жихарева, его отправления в другую воинскую часть и похищения у него телефона. Капитан известен тем, что во время встречи в учебном центре с главой Прикамья Дмитрием Махониным поднял проблемы пермских резервистов.

Константин Строгий с августа 2021 года возглавлял краевое госюрбюро, но покинул должность. Также был директором краевого агентства по делам юстиции и мировых судей, более 35 лет служил на различных должностях в МВД, работал в администрации губернатора Пермского края.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65