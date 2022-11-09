В Прикамье мужчина на вокзале предлагал ребенку попробовать наркотики

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Чусовом ранее судимый местный житель признан виновным в склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Инцидент произошел в феврале этого года на привокзальной площади в Горнозаводске. Мужчина предложил своему несовершеннолетнему знакомому попробовать наркотики. Сразу после этого взрослый и ребенок сели на электропоезд, чтобы доехать до Чусового, где были задержаны сотрудниками полиции.

Чусовской городской суд Пермского края уже рассмотрел уголовное дело. В результате мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

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