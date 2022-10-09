19-летнего пермяка осудят за вовлечение подростка в наркоманию

Только за склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотиков, пермяку по закону грозит от десяти до пятнадцати лет. Фото: архив "КП"

19-летнему пермяку грозит длительный тюремный срок за «Незаконные приобретение и наркотиков» и «Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств».

В следственном отделе по городу Сургуту в отношении молодого человека – жителя Перми - завершено расследование уголовного дела по двум статьям УК.

История эта случилась в июле 2022 года, когда обвиняемый приобрел в Перми наркотики и хранил их дома с целью употребления.

- 8 июля вместе с несовершеннолетним знакомым он приехал в Сургут, где в районе улицы Грибоедова уговорил несовершеннолетнего употребить наркотическое средство, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. - Преступление было выявлено полицейскими в ходе досмотра подозреваемого, попытавшегося украсть продукты в одной из торговых точек.

Пермяк был заключен под стражу, в настоящее время по уголовному делу собрана доказательная база, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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