В Прикамье на предприятии «Губахинский кокс» погиб рабочий

Фото: ООО «Губахинский кокс»

На предприятии «Губахинский кокс» 5 ноября погиб рабочий. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Транспортерщик выполнял работы по по очистке конвейера, и в это время его затянуло под ролик. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас краевая Госинспекция труда занимается расследованием несчастного случая. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По итогам расследования материалы будут направлены в следственные органы.

ЧИТЙТЕ ТАКЖЕ

В Прикамье в шахте «Уралкалия» разыскали тело утонувшего горняка

Он не вышел из забоя два дня назад (подробнее...)