В Прикамье в шахте «Уралкалия» разыскали тело утонувшего горняка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 26 октября, на калийной шахте «Уралкалия» в Березниках произошло ЧП - в пройденную выработку, где находился горный комбайн, хлынул гидрозакладочный рассол. Опытный машинист, имевший 6 разряд, из выработки не вышел.

И вот два дня спустя на предприятии сообщили, что извлекли тело погибшего горняка.

- 28 октября в 16.00 в руднике БКПРУ-4 в ходе проведения поисковых мероприятий был обнаружен машинист горно-выемочных машин без признаков жизни, - сообщили в ПАО «Уралкалий». - Создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Выражаем соболезнования семье погибшего сотрудника, родным и близким будет оказана материальная помощь.

На предприятии сообщили, что производственные объекты компании работают в обычном режиме, угрозы подтопления рудника БКПРУ-4 нет, проводятся мероприятия по ликвидации последствий случившегося.

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