В Березниках подожгли киоск бизнесмена, который оскорбил мобилизованных

Фото: ВКонтакте/ЧП Березники

В Березниках сгорел киоск местного предпринимателя Романа Оснадчука, которого признали виновным в дискредитации вооруженных сил РФ. Кадры пожара появились в соцсетях.

На видеозаписи видно полыхающий киоск по продаже морепродуктов, расположенный по улице Юбилейной возле ТЦ «Радуга». Ранее пострадал еще один магазин бизнесмена — прошлой ночью там разбили окна.

Напомним, что Роман Оснадчук, будучи пьяным, выставил в соцсети видео, на котором оскорбляет мобилизованных, в том числе называет их «мясом». Протрезвев, он удалил видео и принес публичные извинения. В результате за дискредитацию вооруженных сил РФ виновного оштрафовали на 45 тысяч рублей.

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