В Пермском крае оскорбившего мобилизованных земляков бизнесмена оштрафовали на 45 тысяч рублей

В суд предприниматель не явился. Фото: ВСЕ БЕРЕЗНИКИ/ВКонтакте

Сегодня в Березниках прошло судебное заседание по делу предпринимателя Романа Оснадчука. Напомним, в хмельном угаре мужчину так занесло в «красноречивых речах», что о нем узнал весь Пермский край и даже дальше. А он всего-то выложил в сторис видео, где назвал мобилизованных земляков «мясом» и «швалью». Протрезвев, Оснадчук поспешил извиниться, но это ему не помогло. Видео с оскорблениями резервистов вызвало среди пользователей соцсетей волну возмущения. Они требовали от властей отреагировать. И власти их услышали.

Березниковский городской суд признал предпринимателя виновным за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Ему присудили штраф в размере 45 тысяч рублей. Кстати, обвиняемый на заседание не явился.

Отметим, теперь пользователи соцсетей смакуют наказание, которое присудили Оснадчуку:

- «Денежный штраф для миллионеров не наказание...»

- «Вот если бы суд назначил - подметать улицы на 45 000 часов - тогда точно будет думать, что говорить...»

- «Еще отправьте его Родину защищать/вот это будет правильно!»

Кстати, после случившегося предприниматель поспешил закрыть свой личный профиль во всех соцсетях.

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