В Пермском крае внук убил бабушку, а тело спрятал в погребе

Фото: архив "КП"

Ужасное преступление произошло в среду, 2 ноября, в одном из домов на улице Пугачева в Кунгуре - обезумевший внук накинулся на свою 71-летнюю бабушку и убил ее. Бездыханное тело своей родственницы преступник скинул в погреб и убежал.

Как сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, вскоре молодого человека задержали. Ему около 30 лет. Сейчас правоохранители выясняют мотивы жестокой расправы.

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