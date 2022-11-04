Пермский людоед едва не устроил в доме ЧП

Михаил Малышев. Фото: скриншот видео телеканала НТВ.

Прошла ровно неделя, как пермский людоед Михал Малышев вышел на свободу. Не передать словами ужас соседей, которые, узнав о такой «приятной» новости, стали бить тревогу и собирать петицию о выселении Маышева.

Жители дома по улице Маршала Рыбалко в страхе ждут, когда случится что-нибудь ужасное, но то, что произошло в пятницу, 4 ноября, никто не ожидал. Зайдя в подъезд, соседи почувствовали сильный запах газа и тут же вызвали газовиков. Когда специалисты приехали, сразу выяснили, что утечка произошла в квартире людоеда.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в газовой службе, Михаил просто не до конца повернул кран регулировки газа. С ним провели беседу и уехали.

Соседи же говорят, что людоед оставил газ включенным, аргументируя это тем, что огня нет и ничего страшного не произойдет. Как бы то ни было, спокойная жизнь жителей дома по улице Маршала Рыбалка закончилась, и сейчас они всеми силами добиваются выселения Малышева и собирают петицию.

Правда, по словам юриста Сергея Калкатина, никакая петиция тут не поможет. Малышев отсидел свое, перед законом он «чист», поэтому поменять его место жительства или как-то его ограничить с точки зрения закона невозможно.

Напомним, 28 октября, отсидев от звонка до звонка 23 года, на свободу вышел пермский людоед Михаил Малышев. Сейчас ему 56 лет, и вернулся он в родную квартиру в Закамске, где в конце 90-х начале 2000-х творил ужасные вещи. За несколько лет Малышев убил и съел двоих человек, а также сотни кошек и собак, полгода держал в рабстве молодую студентку, извращаясь над ней самым изощренным образом, и кормил друзей супом и пельмешками из животины. Подробно о детстве и ужасных преступлениях пермского людоеда мы писали в нашем материале.

На первый взгляд может показаться, что Малышев по-прежнему здоров и полон сил, однако, как говорят местные жители, он уже не тот - 23 года за решеткой не прошли бесследно и здоровье людоеда изрядно пошатнулась. По словам некоторых заключенных, кто сидел с Малышевым, вряд ли он может представлять серьезную опасность для общества.

«Комсомолка» будет продолжать следить за развитием событий.

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