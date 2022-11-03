Губернатор Прикамья поручил проверить обоснованность роста стоимости строительства крематория

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил председателю контрольно-счетной палаты Геннадию Тушнолобову проверить обоснованность роста стоимости строительства крематория в Перми. Об этом сообщает Business Class.

Напомним, что в администрации города опровергли значительное увеличение стоимости — необходимо дофинансирование в размере 50 млн рублей. Так, стоимость строительства выросла с 462 до 512 млн рублей. Изначальная сумма уже заложена в бюджете на 2022-23 годы.

При этом второй этап, предполагающий строительство специальных стен для хранения урн с прахом и благоустройство территории кладбища, оценивается еще в 710 млн рублей.

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