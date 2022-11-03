Администрация Перми опровергла значительное увеличение стоимости строительства крематория

Фото: архив "КП"

В администрации Перми уточнили: стоимость строительства самого здания крематория на Восточном кладбище осталась в прежних параметрах. На инвесткомиссии рассматривалась необходимость предусмотреть в бюджете дополнительные средства в размере 50 млн рублей. Таким образом стоимость достройки была откорректирована незначительно – с 462 до 512 млн рублей.

- Эти параметры подтверждены в положительном заключении экспертизы, который получил проект достройки крематория. При этом 462 миллиона рублей уже заложены в бюджете, - рассказали в городской администрации.

Все работы планируется разбить на два этапа, чтобы реализовывать в течение нескольких лет. Отметим, что достраивать здание крематория будут в первую очередь.

Второй этап строительства предполагает благоустройство территории погоста. Так, будет построен колумбарий - специальные стены с 25 тысячами ячеек для хранения урн с прахом на площади почти 10 тысяч кв. м. Будут оборудованы подъездные пути и стоянки для автотранспорта, установлены уличные светильники и обустроены пешеходные дорожки, туалет и места отдыха для посетителей кладбища, в том числе скамейки с навесами в районе колумбария. Проведение вышеуказанных работ, которые (еще раз подчеркнем!) не относятся к первому этапу и будут реализованы в последующие годы, оцениваются в сумму 710 миллионов рублей.

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