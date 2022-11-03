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НовостиОбщество3 ноября 2022 16:36

В Перми два года будет ограничено движение транспорта по улице Локомотивной

Причиной станет строительство автомагистрали
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 4 ноября начинают действовать ограничения движения транспорта по улице Локомотивной на пересечении с с улицей 2-ой Шоссейной. Продлятся они до октября 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Проезд в направлении ДКЖ будет возможен по временным полосам, расположенным правее улицы Локомотивной. В направлении станции Пермь II движение организуют по встречным полосам улицы Локомотивной.

Ограничение необходимо для строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». На закрытом участке переустроят подземные коммуникации для возведения опор путепровода.

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