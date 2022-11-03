В Перми на девять месяцев закроют движение транспорта по улице Уинской

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 4 ноября 2022 года по 5 августа 2023 будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Уинской. Ограничения коснутся участка от улицы Юрша до дома по улице Старцева, 9. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Объехать закрытый участок можно будет по улице Пушкарской.

Фото: схема перекрытия/Министерство транспорта Пермского края

Как сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Прикамья, перекрытие связано с выполнением работ по строительству первого этапа трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинной». Это участок Уинской от улицы Юрша до Грибоедова.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному перекрытию и заранее планировать маршрут.

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