В Прикамье перед судом предстанет бизнесмен, оскорбивший мобилизованных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесмена из Березников Романа Оснадчука осудят за оскорбления моболизованных резервистов. В отношении него возбуждено административное дело.

Заседание суда состоится 3 ноября. Бизнесмен обвиняется в дискредитации вооруженных сил РФ. За это ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Напомним, что Роман Оснадчук выложил в соцсети видео, на которых в нецензурной форме выражает свое отношение к СВО, а также оскорбляет мобилизованных. На кадрах обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время он удалил видео и публично принес извинения.

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